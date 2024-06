È meraviglioso sapere che l’esperienza di “Lucciola Blu Arcobaleno” sta tornando quest’anno grazie alla dedizione dei Lions di Palmi e del Centro Diurno “Emmanuele” dell’Associazione di Volontariato Presenza. Questa iniziativa non solo offre un’importante opportunità di condivisione con le persone con disabilità, le loro famiglie e i volontari, ma promuove anche un messaggio di inclusione e di solidarietà.

La partecipazione attiva e la vicinanza alle persone con disabilità sono fondamentali per costruire una comunità più inclusiva e rispettosa della diversità. È importante che le autorità amministrative, politiche, sociali ed ecclesiali si impegnino a sostenere e promuovere iniziative come “Lucciola Blu Arcobaleno”, che favoriscono la sensibilizzazione e la consapevolezza sull’importanza di accogliere e includere tutti, indipendentemente dalle differenze fisiche, psicologiche o morali.

Questa proposta di attenzione e di compassione verso le persone con disabilità è un prezioso insegnamento per tutti noi, poiché ci ricorda l’importanza di stare insieme, supportarci reciprocamente e costruire una società più accogliente e solidale. Sono ispirate iniziative come questa che ci incoraggiano a superare le barriere e a coltivare relazioni autentiche basate sull’amore e sulla comprensione reciproca.

Programma

TUTTI I GIORNI

Ore 08.30 colazione

Ore 11.30 incontro generale per stare insieme

Ore 12.30 preghiera dei “Lions” e pranzo

Ore 19.30 cena

DOMENICA 9

Ore 16.45 Apertura del campo – “Service Lions”: Antonello Posterino – “Presenza”: Don Silvio

Ore 18.30 Santa Messa animata dai volontari e dai soci Lions

Ore 20.30 Intrattenimento – Atmosfere musicali con il “SALING DUO” piano Antonio Ruoppolo – voce Laura Borrello

LUNEDI’ 10

Ore 09.45 Accoglienza e inizio delle attività

Ore 11.15 Animazione con balli di gruppo a cura dei volontari del Centro Presenza e del Circolo Cacciatori Palmi

Ore 16.30 Show con chitarra a cura di Aurelio Mandica

Ore 20.30 Spettacolo a cura di “Un Mondo di Divertimenti”

Martedì 11

Ore 09.45 Attività a cura del Comitato Italiano Paralimpico – Dott. Antonello Scagliola

Ore 11.15 Momento di preghiera alla Madonna di Lourdes

Ore 15.00 Laboratorio di pasticceria a cura di Stella Fiorino – “il Carretto dei Gelati” a cura del maestro pasticciere Giuseppe Caratozzolo

Ore 20.30 Intrattenimento a cura dei “Osteria numeroquattro”

MERCOLEDI’ 12

Ore 09.45 Laboratorio di pittura a cura degli operatori e volontari del Centro Diurno “Emmanuele”

Ore 11.15 Incontro “Diritti e Legislazione sulla Disabilità; dopo di noi?” a cura della Dott.ssa Marcella Reni notaio

Ore 15.00 “Avventura tra le pagine” a cura dell’Associazione Terrasita ETS

Ore 20.30 Spazio teatro la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze– Racconti al Kamishibai

GIOVEDI’ 13

Ore 09.45 Caccia al tesoro

Ore 11.15 Incontro “Chiesa, famiglia e disabilità” a cura di mons. Gildo Albanese

Ore 15.00 Laboratorio di ceramica a cura del maestro Vincenzo Ferraro

Ore 20.30 Intrattenimento – Karaoke a cura di Giulio Candido

VENERDI’ 14

Ore 09.45 Sport a cura del Box Crossfit Palmi

Ore 11.15 Incontro “Società civile, politica e disabilità” a cura del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità avv. Ernesto Siclari

Ore 15.00 Chiusura del campo e preghiera alla Madonna con “Nasi Rossi nel cuore” e momento di fraternità con tutti i cittadini che sono invitati

Ore 20.30 Spettacolo di burattini tradizionali calabresi “Zampalesta U cane tempesta”