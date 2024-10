Il Corpo di Polizia Locale di Palmi, in questi giorni, sta incrementando i controlli sulla sicurezza

stradale e, in particolare, sta ponendo in essere indagini amministrative che vedono coinvolte tutte

le Unità Operative del Corpo, la U.O. nr.1 diretta dal Ten. Giuseppe Vilasi, la U.O. di Polizia

Giudiziaria diretta dal Cap. Chiara Agostino e il Nucleo Gestione Verbali diretto dal Ten. Critoforo

Pirrello. L’attenzione è rivolta alla sosta su aree pubbliche dei veicoli sprovvisti di copertura

assicurativa. L’art.193 del C.d.S. obbliga i proprietari delle autovetture a provvedere alla copertura

assicurativa nel momento in cui i veicoli vengono posti in circolazione o lasciati in sosta sulla

pubblica via e questo a tutela della sicurezza della circolazione e degli utenti della strada. Lasciare

l’auto in sosta sulla strada pubblica senza assicurazione costituisce un pericolo ma, soprattutto,

priva altri utenti in regola e rispettosi delle norme sulla circolazione stradale, della possibilità di

parcheggiare liberamente. Nei mesi scorsi erano state sequestrate ben 11 autovetture e altri 3 veicoli

sono stati posti sotto sequestro nella giornata di ieri e affidati alla depositeria giudiziaria, elevando

complessivamente sanzioni per circa 12.000,00 euro. Inoltre la collocazione dell’autovelox ha

anche consentito di far emergere la circolazione sul nostro territorio di diversi veicoli risultanti

intestati a soggetti deceduti i cui utilizzatori pensavano, evidentemente, di eludere le sanzioni.

Giova rammentare che non è possibile circolare oltre i 30 giorni dal decesso con un’auto intestata

ad un defunto in quanto alla morte del proprietario gli eredi devono aprire la pratica di successione

per cambiare l’intestatario del mezzo e della polizza assicurativa. Le attività svolte hanno consentito

di ritirare 6 carte di circolazione e applicare sanzioni per oltre 3.000,00 euro oltre che procedere alla

rinotifica delle sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità. La U.O. di polizia

giudiziaria sta vagliando tutte le singole posizioni inerenti le relative polizza assicurative per

segnalare all’Autorità Giudiziaria le anomalie.

Le attività della Polizia locale di Palmi continueranno incessantemente a tutela dei cittadini

rispettosi delle norrme.