A Palmi, i Carabinieri, nei giorni scorsi, nell’ambito di diversi servizi straordinari di controllo del territorio, volti alla ricerca di armi, munizioni e droga illegalmente detenuti, hanno arrestato un 58enne per detenzione illecita di circa 8 chili di marijuana.

In particolare, la sostanza è stata ritrovata dai militari, esattamente in contrada Garanta, suddivisa in dosi più piccole, finalizzate verosimilmente alla vendita, ben occultate all’interno di un sacco nero. Dalle immediate attività di ricerca e d’indagine poste in essere, i carabinieri sono addivenuti in poco tempo all’identificazione del detentore della sostanza stupefacente che hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi.

Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il G.I.P. di Palmi, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per il soggetto, già gravato da precedenti penali anche in materia di stupefacenti.

L’ingente quantitativo di stupefacente così recuperato dai Carabinieri, è stato sequestrato e custodito in attesa degli ulteriori accertamenti del caso.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.