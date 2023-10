È stata presentata questa mattina in Sala Consiliare l’iniziativa “English is Cool”, promossa da Confcommercio in collaborazione con la Stamford School.

“L’iniziativa – ha spiegato Fabio Giubilo, Direttore provinciale di Confcommercio – mette a disposizione degli operatori del commercio e del turismo palmesi corsi di inglese base in convenzione. Confcommercio, soprattutto dopo i risultati ottenuti negli ultimi mesi dalla Città di Palmi, ritiene che questo sia il momento di alzare l’asticella e puntare ancor più decisamente sulle capacità attrattive di questo territorio”.

Il Sindaco Giuseppe Ranuccio ha affermato che “una Città che sa accogliere anche i tanti turisti stranieri attratti dalle nostre bellezze, è una Città che cresce. Gli imprenditori palmesi, sia in campo commerciale che nel comparto più specificamente turistico, stanno lavorando duramente per la definitiva affermazione della nostra offerta tra le eccellenze calabresi. Iniziative come questa si inseriscono perfettamente nel solco tracciato dall’Amministrazione”.

Per l’Assessore Salvatore Celi, “è oramai noto a tutti che una adeguata conoscenza della lingua inglese permette di superare le barriere e soddisfare chiunque viaggi per conoscere nuovi luoghi, indipendentemente dalla sua nazionalità. La nostra Città deve sempre più guardare al di là dei propri confini. I dati offerti da Confcommercio ci dicono che Palmi sta crescendo: noi continueremo a confrontarci con l’intero settore proficuamente”.

Hanno partecipato alla presentazione anche Sam Dyer di Stamford School e Carmelo Fiorillo, componente della Giunta Confcommercio di Reggio Calabria.