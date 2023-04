Nel pomeriggio del 12 aprile 2023 il presidente del comitato Varia Daniele Laface e il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio hanno tenuto, presso la sede comunale, una riunione di lavoro per fornire una serie di ragguagli su quella che sarà la “mission” di questa edizione della festa più amata dai palmesi, stavolta di particolare importanza poiché segna il decimo anniversario dal suo riconoscimento UNESCO.

Si entra dunque nel vivo della scommessa con la consapevolezza che vi è una questione cruciale non più rinviabile: quella di rendere la Varia un appuntamento certo e stabilmente cadenzato. Ciò dovrà essere necessariamente proiettato sulle coscienze delle nuove generazioni che, con le loro moderne competenze, sapranno procurare a questo “bene immateriale dell’umanità” una notorietà e visibilità sempre maggiori.

I giovani che compongono il direttivo sono fortemente motivati a portare il testimone nel più rigoroso rispetto degli elementi qualificanti della tradizione, ma lo faranno mettendo in campo tutta la rete di rapporti e conoscenze che hanno saputo crearsi grazie alla loro attività professionale.

Chi vuol raccogliere buoni frutti domani, dev’essere disposto a sopportare oggi stesso i costi di una generosa e sapiente semina.

“Il confronto è importante per sviluppare sinergie costruttive durature e di successo.

Percorreremo la strada del dialogo chiamando a raccolta le energie positive della nostra città”, il commento soddisfatto di Daniele Laface.