CLEMENTE CORVO

Mancano poco più di quarantotto ore dall’inizio della regular season per i ragazzi in maglia azzurro-oro della OmiFer Palmi.

In questo primo appuntamento stagionale i palmesi dovranno fronteggiare un’ostica avversaria come la M2G GGS Bari.

La squadra allenata da coach Polimeni esce bene dal periodo di preparazione, con una buona condizione fisica e un’intesa di gioco che continua a crescere settimana dopo settimana.

Quattordici saranno gli uomini a disposizione dell’allenatore reggino: Marsili e Pellegrino in palleggio; Gitto, Rau, Miscione e Remo al centro; Carbone, Marinelli, Peripolli e Ferraccù di banda; Stabrawa e D’Amato come opposti; Cappio e Condorelli nel ruolo di libero.

“Usciamo bene dalla fase precampionato e siamo pronti per l’esordio casalingo – dichiara Polimeni- dove arriverà questa squadra lo dirà il campo. Noi continuiamo a lavorare settimana dopo settimana perché solo così potremo dire la nostra in un campionato così difficile come quello di serie A3.”

Fischio d’inizio previsto per Domenica 9 Ottobre alle ore 18:00 tra le mura amiche del PalaCalafiore di Reggio Calabria.