Pallanuoto femminile A2: Vittoria dell’Asd Cosenza pallanuoto contro la Lazio

Due partite, due vittorie. La squadra femminile di pallanuoto, impegnata nel difficile campionato di A2 della Fin, ha vinto il match contro la Lazio. Le atlete di mister Fasanella, dopo la prima vittoria in campionato domenica scorsa, sono riuscite a “portarsi a casa” una partita importante. Per la classifica e per il morale.

Pur tra diversi infortuni, registrati in settimana, la squadra di Cosenza allenata da mister Fasanella, ha giocato una partita intensissima.

9-13 il risultato finale; arbitro il signor Volpini

Sabato mattina, invece, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dell’accordo con il gruppo Malizia-Peperoncino. La società Aqa, il gruppo imprenditoriale Malizia ed il campione di tuffi ed atleta cosentino Giovanni Tocci si sono stretti virtualmente le mani. Alla presenza dei giornalisti, presso il ristorante La Locanda di corso Mazzini a Cosenza, Simona e Francesca Malizia hanno avuto modo di entrare nel merito della partnership commerciale con il campione cosentino. “Una fantastica opportunità, per promuovere lo sport nel territorio come spunto di crescita”, la sintesi della giornata. “Non solo sport ma anche amicizia proficua e spirito di rilancio che deve passare anche da queste cose”, l’annuncio dei protagonisti.