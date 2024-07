Palermo Ladies Open: Muchova ai quarti, fuori Tomljanovic

PALERMO (ITALPRESS) – Fatica, ricorre alle cure del fisioterapista, stringe i denti, ma alla fine vince e si guadagna l’accesso ai quarti di finale. La testa di serie n. 2 dei 35^ Palermo Ladies Open, Karolina Muchova sciorina un vasto repertorio di colpi regalando spettacolo sul campo centrale contro un’ottima Noma Noha Akugue, ventenne tedesca salita alla ribalta un anno fa per essere arrivata in finale al WTA di Amburgo (perse in finale con Arantxa Rus). Dopo una “battaglia” durata 2 ore e 36 muniti, l’esperienza della Muchova riesce a fare la differenza con la ceca che si aggiudica la partita con il punteggio di 6/7 6/2 6/3. Nei quarti affronterà Astra Sharma che, nel derby australiano terminato dopo l’una di notte ha battuto la Wild Card Ajla Tomlianovic con il punteggio di 6/4 3/6 6/1.

Accesso ai quarti anche per la campionessa del 2022, Irina Begu che ha battuto in 2 set (6-2 7-5) l’olandese, testa di serie n. 5 e n. 62 del ranking WTA, Arantxa Rus. La rumena attende adesso la vincente del match tra l’americana Ann Li e la russa Erika Andreeva (che ha recuperato il match di primo turno contro la lettone Darja Semenistaja, battuta con un netto 6-1 6-2).

Le giovani palermitane Giorgia Pedone (19 anni) ed Anastasia Abbagnato (20) riempiono il campo 2 e ripagano dell’affetto con una ottima prestazione che vale l’accesso ai quarti di finale del torneo di doppio. In poco più di un’ora hanno battuto con il punteggio di 6/2 6/4 la quotata coppia olandese Rus-Vedder. Per la Rus è stata la terza partita in 24 ore tra singolare e doppio, mentre per Abbagnato la seconda vittoria nel tabellone principale dopo il primo turno superato a Roma (in coppia con Aurora Zantedeschi) prima di fermarsi davanti ad Errani e Paolini. Pedone ed Abbagnato affronteranno ai quarti la coppia testa di serie n. 1 Panova-Sizikova (che al primo turno hanno sconfitto Paquet-Semenistaja 6/4 7/6). Qualificata ai quarti del doppio anche Camilla Rosatello che, in coppia con Kimberley Zimmerman, ha battuto con un doppio 6/4 le argentine Carle-Riera. Rosatello-Zimmerman giocheranno (primo incontro sempre sul campo 6) con Chan-Zhang.

Oggi aprirà il programma alle 17.30 sul centrale il match tra Erika Andreva (92 del ranking) contro la statunitense Ann Li (127), poi (non prima delle ore 20, sarà la volta di Lucia Bronzetti, costretta a dare forfait nel torneo di doppio per l’infortunio della compagna, l’australiana, Olivia Gadecki. La 25enne di Villa Verucchio, n.70 WTA, affronterà la testa di serie n. 7 del torneo, la rumena Jaqueline Cristian (che al primo turno aveva avuto la meglio sull’argentina Julia Riera). Al termine, un match che promette spettacolo tra la n. 7 a mondo (e prima testa di serie del seeding) Qinwen Zheng e la 33enne croata, Petra Martic, 99 della classifica, ma con un best ranking da n. 14 al mondo (nel 2020). Sul Campo 6, invece, la francese Chloè Paquet (115) affronterà l’argentina Maria Lourdes Carle (93).

