Palermo, concluso vertice centrodestra. Miccichè “Vicini all’accordo”

Si è concluso il vertice del centrodestra per riuscire a trovare l’unità sul candidato sindaco di Palermo. La riunione,svoltasi all’hotel delle Palme, è iniziata attorno alle 19.30. Il clima – si è appreso da fonti interne – è stato vivace ma disteso. La trattativa è serrata con sullo sfondo anche la questione regionale, ma sensazione è quella che si arrivi alla decisione definitiva, con Roberto Lagalla che resta in pole, sostenuto da Udc, FdI, DC Nuova Italia Viva. “Siamo vicini all’accordo, ci incontreremo domani per chiudere. In linea di massima l’accordo c’è, mancano solo alcuni dettagli”. Ha detto il presidente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, al termine del vertice. “Miceli può stare tranquillo, avrà come avversario del centrodestra un solo candidato” ha aggiunto.(ITALPRESS).

– photo credit www.agenziafotogramma.it –