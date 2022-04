Palermo, Cascio candidato di FI “Aggregheremo un’alleanza sul mio nome”

PALERMO (ITALPRESS) – Francesco Cascio è il candidato di Forza Italia per la carica di sindaco di Palermo. Oggi l’ufficializzazione dopo una lunga attesa. “Il mio auspicio è che su questo nome, storico e autorevole del centrodestra, la coalizione possa trovare l’unità sperata”, dice in una nota il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

“Abbiamo atteso per un fatto di garbo e di senso di responsabilità e il tentativo di non creare un conflitto”, spiega Cascio al telefono con l’Italpress. “Questo senso istituzionale è stato visto come una debolezza – aggiunge – e allora abbiamo rotto gli indugi. Abbiamo assistito inermi a un proliferare di candidati”. “Rappresentiamo il primo partito della coalizione e abbiamo la certezza di aggregare una alleanza sul mio nome che sarà piu forte di una sola candidatura di Forza Italia”. La sua candidatura sarà sostenuta da tre liste: una di Forza Italia, una di Coraggio Italia e una lista civica. “Raccogliamo un mondo importante che fa riferimento ai partiti e al civismo”, spiega l’ex presidente dell’Ars.

Nel frattempo continuano i contatti con i partiti e gli altri candidati “c’erano prima e ci sono ancora ora. Prima ci veniva chiesto a che titolo parlavamo perchè non avevamo ufficializzato la candidatura. Ora abbiamo ufficializzato e iniziamo un ragionamento. La nostra riserva era solo un gesto di garbo nei confronti degli alleati. Non una debolezza”, conclude Cascio.

