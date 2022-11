Palermo, cade albero in via XX settembre. Paura ma nessun danno

PALERMO (ITALPRESS) – Attimi di paura in via XX settembre a Palermo, all’angolo con via Catania. Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, uno degli alberi che costeggiano la strada si è spezzato a metà creando un forte boato che ha allarmato tutta la zona. Fortunatamente non è stato colpito nessuno e nemmeno scooter e auto posteggiate nelle vicinanze hanno avuto gravi danni. Gli operai del Comune stanno provvedendo alla rimozione dei rami. Sul posto presente anche la polizia municipale.(ITALPRESS).

Photo credits: xd2