Palermo, Autorità Portuale promuove prima giornata della trasparenza

PALERMO (ITALPRESS) – La cultura della trasparenza, l’importanza della legalità e l’obiettivo dell’integrità al centro della prima “Giornata della trasparenza” organizzata a Palermo dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, un’occasione per diffondere, insieme alle autorità cittadine e ai portatori d’interesse, le attività promosse dall’AdSP per raggiungere i propri fini istituzionali. Il tutto incastonato nell’ambito di una serie di iniziative che uniscono anche l’aspetto ludico e quello della solidarietà. In mattinata, alla Sala Stella Maris al Porto, alla presenza di figure istituzionali si è tenuto un convegno di riflessione sui temi della legalità e dell’efficienza, e di come nelle attività di impiego delle risorse pubbliche, e in particolare quelle promosse dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale, si sia lavorato per promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione.

“E’ una giornata molto importante questa di oggi – ha esordito all’Italpress Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale – Si apre con un convegno in cui i relatori parleranno del fondamentale principio della trasparenza. Noi siamo un’autorità che realizza opere, spende denaro che deriva dal mercato, che deriva da risorse pubbliche, quindi abbiamo il dovere di spenderlo con il criterio di assoluta trasparenza e onestà – ha sottolineato – Siamo la terza realtà italiana in termini di passeggeri, miriamo ad aumentare il livello nel traffico merci, siamo una realtà molto attiva nella trasformazione di un asset che è sì la porta d’ingresso via mare di Palermo ma ha anche la capacità di intercettare traffico – ha concluso Monti – Il ‘farè per noi è fondamentale, le regole ci sono e vanno rispettate, essere trasparenti è per noi motivo di impegno continuo”.

Presente anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha posto invece l’accento sul rapporto a doppio filo tra la trasparenza e l’efficienza: “Il rapporto tra l’amministrazione comunale è l’Autorità di Sistema Portuale è di straordinaria collaborazione istituzionale. La trasparenza, lo dico in maniera provocatoria, non è solo il rispetto delle regole. La trasparenza coincide con la visibilità e garantisce i diritti. Nella pubblica amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino – la trasparenza si chiama efficienza, ma se le regole non garantiscono l’efficienza, allora queste sono nocive anche per la trasparenza. La trasparenza è conveniente per amministratori e cittadini”.

E a scendere maggiormente nei dettagli è Salvatore Gravante, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale: “Negli anni ’80 il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione era quasi medievale, adesso abbiamo fatto una serie di passi in avanti nella pubblica amministrazione. In particolare, nell’Autorità di Sistema Portuale il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato introdotto nel 2012. Le sue misure generali intervengono trasversalmente su formazione, codice di comportamento, protocolli di legalità e regole in materia di conflitto di interessi. In questo modo è possibile mappare tutti i processi interni all’Autorità”. Successivamente, alle ore 14, si terrà il primo “Torneo della Trasparenza e della Legalità”, con quindici squadre di calcetto, composte da rappresentanti delle istituzioni e delle società presenti nel Porto, che si sfideranno all’A.S.D. Cantera Ribolla in partite nell’arco di cinque ore.

A conclusione della giornata, a partire dalle ore 20.30, alla banchina Sammuzzo del Porto verranno premiati i vincitori del torneo e gli operatori portuali con le loro famiglie daranno vita a un buffet all’insegna della solidarietà. Prevista una raccolta fondi che sarà devoluta all’associazione Maredolce, onlus di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Stefania Petyx e Pif (i primi tre ospiti d’onore della serata) che mira a promuovere progetti benefici a favore di bambini pazienti oncologici o ospiti di case famiglia. Con loro sarà presente anche Sergio Lipari, presidente del Tribunale dei minori. La prima “Giornata della Trasparenza” è realizzata in collaborazione con Coldiretti, che garantirà le merende organiche ai bambini che parteciperanno alle varie iniziative, oltre a gadget e una lattina di olio siciliano. In serata, Coldiretti presenterà anche le proprie future iniziative a favore dei bambini delle case famiglie, una di queste la possibilità di visite guidate nelle aziende agricole.

