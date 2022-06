Aprendo una piccola parentesi a questa piccola grande battaglia, qualche giorno addietro è uscito un comunicato stampa dove una giunta comunale calabrese aveva dato esito positivo all’ utilizzo della graduatoria degli oss della Puglia, noi oss di Vibo idonei a un concorso da ben 3 anni quasi lo troviamo ripugnante avendo delle graduatorie in Calabria, una in procinto di scadere e l’ altra con un alto numero di candidati risultati idonei. Cercare al di fuori dei confini regionali a che pro..?

Tornando sulla problematica attuale lo sì è posto e riproposto in sedi differenti con ogni mezzo, sia stampa, via email via pec, il messaggio è stato chiaro, è più di un anno a questa parte che i candidati risultati idonei al concorso dell’ asp di Vibo Valentia cercano una collocazione definitiva in una delle aziende regionali sanitarie, non ci sono scusanti c’ è solo da firmare le delibere e utilizzare quella parte della graduatoria che è rimasta in sospeso con le gravi carenze che da anni fanno da contorn o a una realtà allarmante quando si tratta di assistenza socio sanitaria, infermieristica e medica. Se c’ è una volontà al rilancio alla sanità pubblica con tutti i progetti di nuovi ospedali per la precisione 3 con l’ ammodernamento e acquisto di attrezzature a tutto questo bisogna dare un input proprio con risorse umane che scarseggiano da sempre in ogni ambito, degli sponsor elettorali non sappiamo cosa farcene se si promettono mari e monti e poi se ne escono fuori con un becero mi dispiace.

Gli Oss Idonei di Vibo V.