L’ ASP DI REGGIO CALABRIA NON RISPONDE ALLE RICHIESTE DEL TERRITORIO!!!!NON CI RAPPRESENTA!!!!

E NOI CI MOBILITEREMO IN MASSA !!!!!!

STIAMO ARRIVANDO CARI DETRATTORI!!!!

ABBIAMO ABBONDANTEMENTE SUPERATO IL GIRO DI BOA DI QUESTA FALLIMENTARE LEGISLATURA REGIONALE .

E’ IL MOMENTO DEL RISCATTO E DELLO SCATTO DI ORGOGLIO CHE LA STORIA DEI NOSTRI PADRI CI INSEGNA.

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI COMBATTERE PER I NOSTRI DIRITTI ,QUELLI NEGATI DA ALMENO VENTANNI,IL MOMENTO DI MANDARE A CASA CHI NON VUOL SENTIRE CHE SIAMO CITTADINI CHE VIVIAMO QUESTA TERRA,PAGHIAMO LE TASSE SALATISSIME REGOLARMENTE E PRETENDIAMO I NOSTRI DIRITTI ALLA CURA , AI SERVIZI CHE LA LEGGECI CONSENTE.

I DCA DEL PRESIDENTE OCCHIUTO ( 78/del 26/03/2024 ……e il 360/del 20/11/2024) continuano ad ignorare in gran parte le esigenze del territorio ed il bisogno di servizi ritenuti ESSENZIALI per SOPRAVVIVERE in terra BISTRATTATA DA OPPORTUNISTI come la CALABRIA.

SE E’ VERO CHE la SANITA’ NON FUNZIONA DA TUTTE LE PARTI,QUI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA HA SFORATO I LIMITI DELL’UMANO CONSENTIRE.

LA DG DI FURIA NON SA PIU’ CHE PESCI PRENDERE O FORSE CHI ACCONTENTARE,L’ULTIMA DELIBERA LA N. 944 DEL 06/12/2024 E’ UN COPIA E INCOLLA GROSSOLANO DEI DCA DI OCCHIUTO DOVE TRASPARE TUTTA LA MALAFEDE E TUTTA L’APPROSSIMAZIONE CHE SI CONTINUA AD AVERE SUI DUE OSPEDALI SPOKE (LOCRI- POLISTENA) A DANNO SOLO DEI CITTADINI.

UN APPARENTE STATO CONFUSIONALE (VOLUTO OVVIAMENTE)DA FAR RIDERE I POLLI.

NOI NON MOLLIAMO CARI SIGNORI CHE NELLE STANZE DEI BOTTONI SIETE IN ALTRE FACCENDE AFFACCENDATE.

SAPPIATE CHE I DUE OSPEDALI SPOKE LOCRI-POLSTENA DEVONO FUNZIONARE ENTRAMBI CON GLI STESSI SERVIZI PERCHE SERVONO AREE DIFFERENTI E SOPRATTUTTO DEVONO VIAGGIARE SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA,NON SIAMO DIVISI IN QUESTA BATTAGLIA…LA GUERRA TRA POVERI NON CI APPARTIENE E NON VI PRENDERETE GIOCO DI NOI CITTADINI!!!

DA ANNI SUBIAMO LE ANGHERIE DEI POTENTI DI TURNO CHE UNA VOLTA SALITI AL TRONO INVECE DI A RAPPRESENTARCI NEI DISSERVIZI CHE LORO STESSI METTEVANO IN EVIDENZA PRIMA DI SALIRE AL PALAZZO , UNA VOLTA AL POTERE COME PER AMNESIA SI DIMENTICANO DI OGNI COSA ,DI OGNI SERVIZIO CHE NON VA ,E LI VEDIAMO CONCENTRATI SOLO A FARE I PROPRI INTERESSI CON NOMINE E BANDI CUCITI SU MISURA PER L AMICO DI TURNO.

INDIPENDENTEMENTE DEI VOSTRI” CONTI” NOI CHIEDIAMO I NOSTRI DIRITTI E LU PORTEREMO AVANTI FINO ALLA FINE.

LOCRI DEVE AVERE LA POSSIBILITA’ DI ESSERE INDIPENDENTE IN TUTTE LE SUE SPECIALISTICHE

DALLA CARDIOLOGIA CHE DEVE AVERE E PRATICARE LA CARDIOSTIMOLAZIONE E L’EMODINAMICA A TUTTI GLI ALTRI REPARTI COME CHIEDONO LE LINEE GUIDA NAZIONALI .

NON VOGLIAMO ANNUNCI IN POMPA MAGNA DI FALSI SERVIZI PER CONTENTINI DEL MOMENTO.

L’OSPEDALE DI POLISTENA DEVE AVERE CON SOMMA URGENZA :

1. UN DIRETTORE SANITARIO;

2. UN REPARTO DI CARDIOLOGIA CON CARDIOSTIMOLAZIONE E EMODINAMICA INDIPENDENTE;

3. UN REPARTO DI ONCOLOGIA NON SOLO DAY HOSPITAL ,MA POSTI LETTO COME DA LINEE GUIDA NAZIONALI;

4. IL PRIMARIO NEL REPARTO DI PSICHITRIA;

5. IL PRIMARIO NEL LABORATORIO ANALISI;

6. POTENZIATO IL REPARTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE SUBITO!!!!

QUESTI SONO SOLO I PUNTI CON SOMMA URGENZA CHE CHIEDIAMO OGGI E NELLA MOBILITAZIONE CHE STIAMO ORGANIZZANDO DIRETTA A CATANZARO CON RISONANZA NAZIONALE.

SIETE LI’ A GOVERNARE GRAZIE A NOI CITTADINI , MA I VOSTRI INTERESSI SONO VENUTI MOLTO PRIMA DI QUELLI DELLA COLLETTIVITÀ .

BASTA SOPPRUSI.

#LADRIDISOGNIEDIDIRITTI