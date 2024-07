Siamo al paradosso, la Regione Calabria sta attuando una politica di scarica barile sullo spoke di Polistena.Ci sono tante problematiche che il Governatore della Calabria fa orecchie da mercante. Adesso, bisogna agire per il bene di cittadini.

NOTA

Occhiuto non risponde alle nostre richieste formali…

Chiaro segno di debolezza e soprusi a danno dei cittadini della Piana di Gioia Tauro..

Venderemo cara la pelle….

Siamo stanchi e delusi da promesse via social che tardano a concretizzarsi….di prestazioni negate e di investimenti non chiari.

A BREVE CONFERENZA STAMPA…

SI RITORNA IN PIAZZA ….SI RITORNA DA DOVE A LUGLIO 2022 SIAMO PARTITI…

VERGOGNATEVI …..LADRI DI SPERANZE E DI DIRITTI NEGATI.

