Poco fa ho avuto il piacere di incontrarmi in #ospedale e conoscere il nuovo Commissario Straordinario dell’Asp, la dottoressa Lucia Di Furia.

Le ho formulato gli auguri di buon lavoro prima di parlare a lungo dei tanti problemi che riguardano l’ospedale spoke di Polistena.

Il primo problema fra tutti è la necessità di occupare nuovo #personale per assicurare i servizi fondamentali alla popolazione, a cominciare dal pieno #funzionamento del comparto operatorio.

Ma anche scongiurare il #ridimensionamento del reparto di cardiologia e di altre specialità, indebolite dai pensionamenti ordinari e da quelli “forzati”.

Abbiamo atteso un cambio di marcia al vertice Asp così come abbiamo aspettato che il presidente della Regione Roberto Occhiuto potesse stabilizzarsi alla guida della Calabria.

Ora è tempo di agire e non ci accontentiamo di galleggiare nella #sanità sui generis, ma vogliamo e pretendiamo una #sanità efficiente che garantisca servizi e qualità a tutti i cittadini.

Ciò che ho detto chiaramente alla dottoressa Di Furia che ringrazio per la disponibilità dimostrata, è che noi non puntiamo a far sopravvivere l’ospedale di Polistena ma a rilanciarlo nella geografia della sanità territoriale, valorizzandone le sue enormi professionalità, arricchendolo con organici adeguati e soprattutto mediante #investimenti strutturali e tecnologici.

La strada è impervia e lunga.

Ma dobbiamo provarci.

Ne vale la pena anzi ne vale la pelle delle persone che per anni si sono viste negare il diritto alla salute.

Da cittadini che abitano questo territorio siamo in campo, come sempre, per loro, per noi, per tutti.

#avantitutta