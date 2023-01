Dopo due anni di stop a causa della pandemia, finalmente l’ospedale di Polistena riapre le porte per accogliere con tanto entusiasmo le varie attività di volontariato. L’associazione “un sorriso”, fondata tantissimi anni fa dalla cara Tina Capito’, scomparsa da poco, ha deciso di ripartire portando allegria e speranza in occasione della festa dell’Epifania. Giorno 6 gennaio 2023 alle ore 16 i volontari si porteranno presso l’ospedale Santa Maria degli Ungheresi, insieme ad altri cittadini, tra cui cantanti, ballerini e musicisti per donare dolcetti, giochi e tanta animazione.Davvero tante le attività commerciali che hanno voluto aderire all iniziativa: Bar Mommo, Paparo, Bar Condello, bar Siro’, bar Tibullo di Polistena, Bimbo store e il bar Gallery di Cinquefrondi. “L’ospedale è di tutti e abbiamo il dovere di sostenerlo con tutto ciò che ci è possibile, le criticità sono sotto gli occhi di tutti, ma in primis noi cittadini dobbiamo dare il nostro contributo, questo è la mission dell associazione un sorriso, che in questa occasione vuole lanciare l’invito a parteciparvi attivamente come volontari, oltreche’ intende far sapere che questa realta’di volontariato è presente nell’Ospedale di Polistena. Non vi lasceremo soli e contribuiremo con il nostro meglio a garantire ad ognuno il primario diritto alla salute e bisogna sempre ricordare che l’Unione fa la forza!” Queste le affermazione delle volontaria Teta Cosentino