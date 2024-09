GRAVE BLOCCO OPERATORIO OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI UNGHERESI

SIAMO NEL PIENO DI UN REATO PENALE REITERATO AI DANNI DEI CITTADINI DELLA PIANA DI GIOIA TAURO E NON SOLO.

QUALCUNO NE DOVRA’ RISPONDERE PENALMENTE.

DA TEMPO ABBIAMO DENUNCIATO LE GRAVI CARENZE NON SOLO STRUTTURALI DELL’OSPEDALE DI POLISTENA MA SOPRATTUTTO LA GRAVE E ANNOSA ASSENZA DI MEDICI ANESTESISTI CHE OGGI BLOCCA LA ROUTINE CHIRURGICA DELLA SALA OPERATORIA.

LISTE D’ATTESA INFINITE, MEDICI COSTRETTI A FARE TURNI ILLEGALI PER GARANTIRE L’ EMERGENZA URGENZA, CITTADINI UMILIATI E ABBANDONATI AL PROPRIO AMARO DESTINO COSTRETTI AD ANDARE FUORI REGIONE PERCHE ‘ IL LORO DIRITTO ALLA CURA QUI E’ NEGATO CON UN ULTERIORE DISAGGIO E SPESA ECONOMICA NOTEVOLE PER TUTTA LA FAMIGLIA.

TUTTO QUESTO PERCHE’ C’E UNA GESTIONE POCO CHIARA DELLA COSA PUBBLICA , PIU’ VOLTE ABBIAMO DENUNCIATO CHE PUR RICONOSCENDO GLI SFORZI FATTI FIN QUI DAL PRESIDENTE OCCHIUTO,QUESTI NON BASTANO PER OPERARE IN SICUREZZA E TRANQUILLITA’ NEL COMPLESSO SISTEMA OPERATORIO.

MA E’ MAI POSSIBILE CHE I VARI REPARTI DI ORTOPEDIA, CHIRURGIA, OSTRETRICIA DEVO CONTENDERSI UN SOLO MEDICO SUPERSTITE DI ANESTESIA? INTERVENTI SERI E COMPLESSI FARLI SLITTARE IN TARDO POMERIGGIO PERCHE’ NON C’E’ L ANESTESISTA?

FORSE GLI ANESTESISTI DEL GOM NON ARRIVANO QUI IN OSPEDALE PERCHE’ ANCORA NON SONO STATI PAGATI?

NON POSSIAMO PIU ASPETTARE, QUI C’E’ UN DIRITTO SACROSANTO SANCITO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE CHE E’ IN PERICOLO E NON SARA’ CERTO QUESTA AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE A FARCI MORIRE SENZA AVER LOTTATO.

IN UN PRIMO MOMENTO CHE RISALE A DUE ANNI FA’ AVEVAMO SUGGERITO CONVENZIONI CON L’UNIVERSITA’ DI MESSINA E CATANZARO CHE PERO’ NON SONO ARRIVATE.

PERCHE?

AVREMMO POTUTO PENSARE AD UNA CONVENZIONE CON L ‘OSPEDALE DI LAMEZIA TERME DOVE A NOSTRA CONOSCENZA CI SONO PROFESSIONISTI VALIDI CHE POTREBBERO SEPPUR MOMENTANEAMENTE DARCI UNA MANO.

IN ESTREMIS POTREMMO RICORERRERE A SOCIETA’ ESTERNE, LA VITA DI UN UOMO PER NOI VALE E VALE TANTO.

E PER VOI?

SI SPENDONO SOLDI PER COSE INUTILI E STRUTTURE MAI UTILIZZARE E PER SALVARE LA VITA DELLE PERSONE CI STIAMO A PENSARE?

D.SSA DI FURIA NON POTEVA QUESTA ESSERE UNA PROPOSTA DA VALUTARE INVECE DI DIRE CHE NON CI SONO ANESTESISTI ? LEI E’ TENUTA A RISOLVERE UN PROBLEMA GRAVE E NON PERCHE’ LO DICONO I CITTADINI, MA PERCHE E’ UN SUO DOVERE VISTO CHE RICOPRE UN IMPORTANTE RUOLO COME DIRETTORE GENERALE DELLA NOSTRA ASP ;

D’ALTRONDE COSA E’ CAMBIATO DA DUE ANNI A QUESTA PARTE? NULLA .

QUESTO ERA IL PROBLEMA A LUGLIO 2021 QUANDO SIAMO SCESI IN PIAZZA E QUESTO E’ IL GRAVE E PRINCIPALE PROBLEMA NEL 2024.

COSA ABBIAMO FATTO PER QUESTO REPARTO E PER I POCHI MEDICI RIMASTI QUI A BUTTARE IL SANGUE? NULLA;

I PROFESSIONISTI STANNO TUTELANDO CON LA PROPRIA VITA E SALUTE UN AZIENDA CHE A SUA VOLTA NON LI TUTELA ,NON POSSONO PIU’ OPERARE IN QUESTE CONDIZIONI,LO FACCIA ALMENO PER I COLLEGHI ,PONGA FINE A QUESTO STILLICIDIO ,IL MODO CI SAREBBE SE CI FOSSE LA VOLONTA’ DI FARLO.

CI DIA DELLE RISPOSTE IN TEMPI BREVI,NON POSSIAMO PIU’ STARE A GUARDARE LA MORTE E LA DISPERAZIONE DI CHI NON PUO’ CURARSI ALTROVE MA VUOLE AVERE RICONOSCIUTO UN DIRITTO ALLA CURA QUI NEL PROPRIO TERRITORIO.

LA SCELTA STA A LEI…FARLI VIVERE O MORIRE.

IL COMITATO SPONTANEO A TUTELA DELLA SALUTE