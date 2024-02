Una corsa contro il tempo per salvare un giovane di Rosarno di 57 anni. Nella giornata di oggi questo poveretto ha avuto un infarto miocardico molto serio. Il pronto intervento dei cardiologi e medici del pronto soccorso, hanno subito capito la gravità della malattia e hanno provveduto a ricoverare a Reggio Calabria il giovane.

La domanda sorge spontanea, perché all’ospedale di Polistena non viene messa in funzione la coronografia indispensabile per intervenire sui casi clinici del genere? Un mistero che qualcuno deve dare conto. Si spendono 6 mila euro per far decollare ed atterrare un elicottero per ogni singolo intervento. Quanto dobbiamo attendere per avere un diritto sacrosanto riconosciuto dall’atto aziendale già approvato? Ricevere le informazioni dagli amici e famigliari la notizia alla redazione di Approdo che per un lato ci fa piacere, in quanto riconoscono la sacrosanta battaglia nel difendere cittadini e pazienti per essere salvati da infarti pericolosi, dall’altro ci spinge con forza a non mollare per avere a Polistena un ospedale di livello.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!