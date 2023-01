Si rafforza la cardiologia dell’ospedale di Polistena diretto dal primario il dott. Vincenzo Amodeo, con l’accordo tra la Regione Calabria e lo stato cubano, sono arrivati 51 medici nell’Asp di Reggio Calabria. Due medici cardiologi hanno preso servizio presso la cardiologia di Polistena. La bella sorpresa che i due medici cubani sono in grado di fare l’ecocardiografia , anche polmonare. Un’ottima notizia per Amodeo, in quanto nella cardiologia di Polistena erano in pochi a saperla fare.



Eppure, negli ospedali di Polistena , Gioia Tauro ,Palmi e nei vari ambulatori sono tanti i medici italiani, ma nessuno di loro è in grado di fare l’ecocardiografia . Incredibile ma è vero. Ci sono medici assunti da tantissimi anni nella azienda sanitaria reggina, ma tanti di loro non sanno fare fare questo servizio. Ci domandiamo, che senso ha tenere aperti strutture periferiche se poi tutto deve passare tra le mani del dott. Amodeo? Insomma aiutiamo i nostri medici nella formazione. In alternativa molto meglio inviare l’emergenze direttamente alla cardiologia di Polistena senza far rimanere i pazienti in queste strutture con il rischio di far passare ore di attesa con il rischio di arrivare a Polistena in condizioni serie con la probabilità di aggravare la salute dei pazienti ricoverati.