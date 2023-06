Sos PRONTO SOCCORSO

Dopo aver gioito per l’atto che sancisce la nascita dell’EMODINAMICA e per la prossima INAUGURAZIONE del centro DONAZIONE sangue e del POLO per il reclutamento dei DONATORI di MIDOLLO osseo e cellule ISTAMINALI, dobbiamo RESPONSABILMENTE ritornare sull’annoso problema del PRONTO SOCCORSO dell’OSPEDALE di POLISTENA.

Il PRONTO SOCCORSO aspetta da mesi l’apertura dell’OBI, si aspettano attrezzature e personale sanitario, l’ospedale è in serio affanno e nel periodo estivo si triplicano gli accessi giornalieri, gli operatori sono sfiancati, non ce la fanno più, i MEDICI in organico sono 5 con un’età media di 62 anni, con turni DISUMANI, più 4 medici CUBANI che assieme a loro rimangono in trincea nell’emergenza/ urgenza, mentre in pianta organica sono previsti 15.

NOI del COMITATO non staremo sulla riva del fiume a guardare i CADAVERI che passano, e siamo pronti a fare AZIONI ECLATANTI se non avremo risposte, risposte da condividere con la gente stanca di vedersi privata di DIRITTI essenziali, stanca di elemosinare il sacrosanto diritto alla SALUTE.

CHIEDIAMO AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASP DI RC, DOTTORESSA LUCIA DI FURIA, SE HA COMUNICATO IL FABBISOGNO DEI P.S. DI POLISTENA E GIOIA TAURO ALL ‘ASP DI CZ PER ESPLETARE I CONCORSI. NON ABBIAMO PIÙ TEMPO, OGNI GIORNO CI SONO FILE CHILOMETRICHE DAVANTI AL NOSTRO NOSOCOMIO, UN CITTADINO ARRIVA ALLE 8 DI MATTINA E CON UN CODICE ARANCIONE, SE VA BENE, VIENE CHIAMATO NEL POMERIGGIO.

DOTTORESSA DI FURIA, I cittadini della Piana, oltre al RISPETTO, pretendono delle risposte, lei lo sa bene dove ci porterà questo IMMOBILISMO, la situazione è DRAMMATICA.

Ci attendiamo da lei un atto di RESPONSABILITA’ per scongiurare il PEGGIO.

IL COMITATO