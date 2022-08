Ieri Alle ore 17,00 il direttore di Approdo Calabria il direttore Luigi Longo ha raccontato le trattative in corso con una società di lavoro interinale. Oltre ad una serie di iniziative che la commissaria Lucia De Furia sta seguendo per salvare l’ospedale di Polistena dopo i disastri causati dalla gestione Scaffidi.

Nella giornata odierna la commissaria dell’Asp Di Furia, con molto probabilità chiuderà la trattativa con la società interinale per i medici in arrivo al pronto soccorso e terapia intensiva. Per quanto riguarda la cardiologia si attende una decisione dei vertici della azienda sanitaria sull’accorpamento tra Polistena e Locri. Naturalmente in maniera provvisoria in attesa del concorso del 3 settembre al Gom.

GUARDA IL VIDEO PER AVERE LE ULTIME NOTIZIE