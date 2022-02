Forte l’appello del direttore di Approdo Luigi Longo ai politici e sindacati ed associazione per difendere l’ospedale spoke di Polistena da un declino che a breve diventerà realtà, se non si interviene con urgenza.

L’esempio della cardiologia di Polistena diventa simbolo per tutti:

Sulla pianta organica ci sono 18 medici nella realtà 8 di cui 2 esentati dai turni di notte. A Breve, se non si interviene, ci sono altri 4 cardiologi pronti ad andare in pensione, compreso il primario Amodeo. Tutto ciò significa chiusura del reparto. Se poi c’è un disegno di farlo diventare struttura ambulatoria…ancora peggio…significa prendere in giro i cittadini della piana Gioia Tauro. A Polistena abbiamo bisogno di medici che sanno usare i bisturi…Se gran parte dei sindaci ragionano senza campanilismi …il reparto di cardiologia di Polistena non solo aveva l’emodinamica, ma diventava leader nella cardiostimolazione nella provincia di Reggio Calabria. Su 5 medici, ben 2 sono di Polistena, Amodeo e Meduri. L’altro di Locri, Spanò , pronto a venire a Polistena. Un salto di qualità in grado di far crescere tutti i reparti dell’ospedale spoke di Polistena. Perché non si ragiona in positivo, senza fare guerre personali, ricordiamolo a rimetterci saranno i cittadini in un momento drammatico per la sanità nel suo complesso. Presidente, Occhiuto, a lei il compito di intervenire.