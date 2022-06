«Da lunedì 13 giugno, nell’ospedale di Soriano Calabro, saranno attivati i servizi ambulatoriali di Endocrinologia, Diabetologia, Oculistica e Radiologia». È quanto annuncia, in un comunicato stampa, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo a margine di un incontro con il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano.

«L’impegno – spiega Lo Schiavo – arriva direttamente dal commissario Giuliano, che ho incontrato nel pomeriggio di oggi proprio per fare il punto sulla struttura di Soriano Calabro a distanza di alcune settimane da un precedente confronto al quale ho partecipato unitamente al Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima. Il commissario ha dunque rispettato gli impegni presi in quella circostanza e io non posso che ringraziarlo per l’attenzione che ha dimostrato rispetto alla necessità di potenziare la struttura sanitaria, che mi era stata rappresentata da numerosi cittadini e dallo stesso Comitato. L’ospedale di Soriano, strategico per un’ampia porzione di territorio dell’entroterra vibonese, si dota così di nuovi servizi che gli restituiscono dignità e funzionalità, in attesa della realizzazione in quella sede dell’Ospedale di Comunità. Un passo in avanti, quello che si realizzerà a partire da lunedì, verso una maggiore garanzia del diritto alla salute e dell’accesso alle cure dei cittadini del Vibonese. Continuerò a portare avanti queste battaglie per una sanità più efficiente e per servizi più rispondenti alle necessità del territorio – conclude Lo Schiavo -, nell’esclusivo interesse di tutti i calabresi».