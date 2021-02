La reponsabile dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione Francesca Liotta in una lettera inviata al Commissario ad acta Guido Longo ed ai vertici dell’Asp reggina, chiede delucidazioni in merito ad una “disposizione di servizio n° 11394/DSA del 22/02/2021!”, con oggetto l’immediato trasferimento “dall’U.O.C S.A.R di Polistena da me diretta all’U.O. Covid del P.O. per le mansioni esposte nella suddetta disposizione”, “con grave mancanza di tatto amministrativo e aziendale”.

E che la decisione “metteva in evidenza il depauperamento di unità infermieristiche a cui il S.A.R. era stato soggetto per tutto l’anno e le precarie condizioni in cui versa il servizio che se già sono gravi in condizioni normali, sono gravissime in un’emergenza pandemica. Tuttavia, nello spirito della leale collaborazione ci si aspettava dall’azienda un supporto per la situazione. Purtroppo, la lettera è rimasta lettera morta”.