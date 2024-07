Ci sono notizie che non vorremmo mai scrivere, ma per dovere di cronaca e in attesa che venga accertata la verità dei fatti da parte della magistratura, noi ci limitiamo solo a riportare quello che tristemente è accaduto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, dove è stata coinvolta una famiglia di Taurianova.

Da quello che si apprende, una mamma in fase di travaglio e pronta per partorire, noi non sappiamo realmente come sono andate le cose e quali siano state le colpe, così come le responsabilità, ma il povero neonato è morto, prima o dopo la nascita, saranno gli accertamenti giudiziari a fare luce sulla verità.

Il dolore per questa triste perdita è immane, in quanto colpisce una famiglia intera perché la gioia della nascita di un figlio è incommensurabile e non c’è nulla al mondo più importante della vita stessa.

In merito al triste evento sono stati iscritti nel registro degli indagati sette persone con alcune ipotesi di reato commessi al Nosocomio di Polistena, per un “Avviso di accertamenti tecnici non ripetibili” ai sensi dell’art. 360 del Codice Penale (ovvero ci sarà la nomina di consulenti tecnici nominati per stabilire le cause del decesso). Ci sarebbero 7 persone indagate e 11 persone offese.

Adesso si cercherà di ricostruire la vicenda attraverso degli accertamenti tecnici e capire se ci siano state colpe in merito alla perdita di una giovane vita, nella speranza che tali condizioni avvengono in maniera celere per dare delle risposte indispensabili.

In merito al triste evento, “la Stampa non è indifferente” e per l’occasione ci siamo uniti in un unico abbraccio tre testate giornalistiche per manifestare il nostro dolore, abbracciando fortemente la famiglia che sta attraversando un terribile momento, ricordando una Vita che purtroppo non è stata Vita.