Sono molteplici le difficoltà che si stanno riscontrando nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Polistena, tanto rendere difficoltose dei turni infermieristico nel mese di marzo per poter assistere i degenti ricoverati nei 12 posti letto, oltre alle attività ambulatoriale ed extra reparto.

Allo stato attuale gli infermieri in forza sarebbero 23 dei quali 4 che usufruiscono della “Legge 104 e Legge 151”, 4 sono esentati dai turni e altri 2 dedicati ad impianti “PIC”. Nei fatti ne resterebbero 13, ma non bastano per sopperire alla carenza infermiristica.

Una situazione molto grave che potrebbe avere serie ripercussioni per il funzionamento della Rianimazione.