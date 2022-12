TEMPO SCADUTO

Noi ci avevamo provato, siamo stati fin troppo pazienti, ma le notizie che ci arrivano sulla situazione nell’OSPEDALE di POLISTENA sono allarmanti, FARMACI che mancano, REPARTI senza personale, e quel poco che c’è allo sbando più totale, è diventata una situazione insostenibile, altro che CAMBIAMENTO, si sta ritornando alla situazione di 5/6 mesi fa, in questo caso anche peggio visti i tanti impegni presi e puntualmente disattesi.

DIRIGENTI, il tempo è scaduto, vi abbiamo messo alla prova, non siete CREDIBILI, siete stati una DELUSIONE totale, cosi come non sono credibili alcuni MEDICI a cui siamo stati vicini per quello che abbiamo potuto, ma che poi puntualmente sono ritornati nell’oblio, perché?.

Ora sappiamo definitivamente da che parte stare, dalla parte della gente esausta, dalla parte di chi ha bisogno di SANITA’ e di DIRITTI, ci rimboccheremo le maniche e combatteremo fino all’infinito per riconquistare i nostri diritti, non verremo più nelle vostre stanze a elemosinarli, la nostra DIGNITA’ vogliamo conservarla, lo grideremo nelle piazze, è quello il posto giusto, ritorniamo da dove eravamo partiti forti e convinti che non esiste altro che la PROTESTA.

AVANTI!!!!

IL COMITATO

#ritorniamoinpiazza #Salute #lotta #dignità #nonmolliamo