Di Luigi Longo

Con la nuova delibera del Consiglio dei Ministri (21/2022), operativa dopo il mancato accordo con la Conferenza Stato-Regioni, a causa dell’opposzione della Regione Campania, cambia tutto il quadro operativo sanitario territoriale, impostato dalla Regione Calabria, dalle Asp e dai Comuni.

Nella Piana di Gioia Tauro erano stati individuati due Ospedali di Comunità, Cittanova e Oppido Mamertina, adesso con il nuovo decreto per l’assistenza terrutoria DM71, nella Piana, dovrebbe saltare uno dei due Ospedali di Comunità, a chi tocca?

Nel nuovo decreto si stabilisce che per un Ospedale di Comunità ci vogliono 100mila abitanti con 20 posti letto.

Ecco gli standard del Distretto secondo il DM71:

– in media un Distretto ogni circa 100 mila abitanti;

– almeno 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;

– Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case della Comunità avendone in esse la sede fisica oppure a queste collegate funzionalmente;

– almeno 1 Infermiere di Famiglia e Comunità ogni 2.000 – 3.000 abitanti;

– almeno 1 Unità Speciale di Continuità Assistenziale (1 medico e 1 infermiere) ogni 100.000 abitanti;

– 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza distrettuale, qualora il distretto abbia un bacino di utenza maggiore;

– almeno 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 50.000 – 100.000 abitanti;