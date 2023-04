«Le nubi che stavano addensando sull’ospedale della Sibaritide si diradano. L’esito della cabina di regia tenutasi oggi in Prefettura alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dell’azienda appaltatrice e delle parti sociali, ha offerto i frutti sperati. Esprimo, quindi, grande soddisfazione per il forte impegno del governatore, teso a che l’opera si concluda il prima possibile e senza intoppi».

È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della Commissione Sanità, Pasqualina Straface.

«L’incontro è servito, una volta per tutte, a fare chiarezza. I toni molto collaborativi hanno favorito la stesura di una pagina nuova sull’ospedale della Sibaritide, i cui lavori strettamente strutturali sono sostanzialmente conclusi. L’amministrazione regionale si è impegnata a fare quanto necessario, a partire dalla copertura finanziaria per il riequilibrio del piano economico-finanziario. Dall’altra parte il concessionario svilupperà la progettazione della variante di adeguamento alle norme Covid in tempi stretti. L’atmosfera serena – commenta Pasqualina Straface – è servita anche a superare e stemperare le polemiche montate fino ad oggi, poiché tutte le parti in causa sono fiduciose che la partita della variante e del pef si concluda nel tempo necessario».

«Fugato ogni dubbio sul futuro dell’ospedale della Sibaritide, sul quale in molti in queste settimane avevano sollevato dubbi. Niente più alibi, quindi – conclude la presidente della commissione Sanità – sul polo sanitario d’eccellenza che sta nascendo nel cuore della città di Corigliano Rossano e della Sibaritide».