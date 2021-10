Per fronteggiare, nell’immediatezza, la grave carenza di personale medico al Pronto Soccorso dell’Annunziata, la Direzione Strategica ha pubblicato un bando di selezione per il reclutamento di dirigenti medici da assumere a tempo determinato per dodici mesi.

La procedura d’urgenza, nelle more, dell’adozione di misure di reclutamento più strutturate, in esito all’approvazione, da parte del Commissario ad Acta, della riformulazione del piano assunzioni a tempo indeterminato, si è resa necessaria stante l’estrema urgenza e le criticità rappresentate dal Direttore del Dipartimento

Emergenza, dr Pino Pasqua.

L’ avviso pubblico urgente, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei per dirigente medico specialista per il Pronto Soccorso è consultabile sul sito www.aocosenza.it nelle sezioni “Concorsi ed Avvisi”. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadono il 7°giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul predetto sito web aziendale.