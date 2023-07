Un uomo di 58 anni, Vincenzo Giannini, di 58 anni, è stato trovato carbonizzato nella frazione “San Giovanni” di Zambrone, nel Vibonese, in una zona interessata da un incendio di sterpaglie in un terreno agricolo.

La vittima, originaria di Zambrone, risultava residente a San Lorenzo di Parabiago, nel Milanese.

Il cadavere di Giannini è stato individuato in una zona collinare caratterizzata da fitta vegetazione. Secondo quanto è emerso dalle prime ipotesi, l’uomo sarebbe stato investito da un incendio appiccato probabilmente da lui stesso per ripulire l’area dalle erbacce.

I soccorsi sono scattati dopo una telefonata fatta alla Centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata una squadra di sanitari che, dopo avere raggiunto il luogo del rogo, ha trovato il cadavere carbonizzato del 58enne. (ANSA).