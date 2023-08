Una pagina brutta, orrenda è stata scritta in Calabria e precisamente a Cirò Marina nel Crotonese, dove una ragazza maggiorenne ha vissuto un vero e proprio incubo. Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento con degli amici sulla spiaggia per un falò, diventa una tragedia.

Secondo quanto emerso e dalle prime indiscrezioni e da quanto la stessa ragazza ha dichiarato ai carabinieri che avrebbe subito un abuso sessuale tra giovedì e venerdì, nella notte delle stelle cadenti.

Forse l’alcol o il consumo di qualche sostanza stupefacente avrebbe giocato un ruolo determinante nel liberare i freni inibitori e dare il via allo stupro individuale o di gruppo.

I carabinieri dopo che hanno ascoltato la testimonianza della vittima è stata poi accompagnata in pronto soccorso e refertata dal medico di turno con il codice viola.

Sulla vicenda, i militari della Compagnia di Cirò Marina stanno indagando per accertare la dinamica dei fatti e in merito c’è il massimo riserbo.