“Ho ascoltato l’intervento del vescovo Milito, durante l’assemblea diocesana, in merito all’elezione del Nuovo Vescovo ed alla prossima presa in possesso della Diocesi Oppido Palmi e Vi dico, in tutta sincerità, che sono rimasto scioccato; non è possibile che un vescovo uscente faccia sarcasmo nei confronti del suo successore, facendo ridere l’assemblea! Da parecchio tempo avevo perso la stima e la fiducia nei confronti del sig. Milito e sono sempre più convinto che farebbe bene ad essere meno simpatico, prima di tutto, ed a raccogliersi, prima possibile, le quattro cianfrusaglie che gli sono rimaste dentro gli armadi ed a trasferirsi altrove, anche perché in questa Diocesi abbiamo bisogno di tutto, tranne la sua ilarità!!!” Domani 15 ottobre ore 21 in diretta il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari sul caso Milito