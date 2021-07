di Fameli Foti Rosa

Orietta Berti, nota come l’usignolo di Cavriago, sarà in Calabria. Prossima tappa del tour “La mia vita è un film” sarà Domenica 18 luglio a Varapodio (Rc), in occasione dei festeggiamenti della Madonna S.S. del Carmelo. La Berti canterà successi di ieri e di oggi. Dopo oltre 50 anni di carriera e tanti Sanremo, oltre 16 milioni di dischi venduti, ben cinque dischi d’oro, due d’argento e due di platino, tournée mondiali. Alcune apparizioni cinematografiche importanti, ricordiamo “I Nuovi Mostri” di Ettore Scola (1977) affiancata da un guru del cinema Ugo Tognazzi (episodio L’uccellino della Val Padana) torna a calcare i palcoscenici con il botto. Il brano “Mille” lanciato il 10 giugno scorso, assieme a Fedez e Achille Lauro, ha raggiunto livelli di successo mai visti; vendite inaspettate nel giro di una settimana. Il singolo diventa disco d’oro; in due settimane disco di platino. Un successo virale. Un cocktail esplosivo segna “Mille” il vero tormentone dell’estate 2021. Tra l’altro quest’anno la ‘regina’ Orietta ha avuto l’onore di aprire la kermesse musicale estiva “Battiti Live”, andata in onda su Italia Uno in prima serata il 13 luglio scorso. Orietta Berti un’icona della Canzone Italiana torna sul podio della musica con Mille, brano leggero, spensierato mai banale. Cosa dire? Orietta dal tavolo tecnico di Fabio Fazio di Rai2 da opinionista, approda nelle piazze d’Italia più forte che mai, grazie alla sua voce ancora perfetta. È diventata in breve tempo anche icona di stile e moda, con mise colorate e speciali; le stesse che ha sfoggiato per la prima volta in occasione del Sanremo 2021 dove ha presentato il brano “ Quando ti sei innamorato”, posizionandosi al nono posto in finale.

In attesa di ascoltarla sul palco in live, invito a partecipare Domenica 18 luglio 2021 ore 22.00 in piazza Santo Stefano a Varapodio ( Rc) , concerto della mitica Orietta Berti.