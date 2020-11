Aveva fatto perdere le sue tracce ma, alla fine,la Polizia di Stato ha rintracciato l’autore di atti persecutori commessi ai danni di una minorenne, e gli ha notificato l’ordinanza di misura cautelare.

Il provvedimento è scaturito da una puntuale attività d’indagine del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, a seguito di una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme da due genitori nei confronti di un soggetto ignoto, che da tempo molestava la loro giovane figlia.

L’Ufficio Anticrimine del Commissariato riusciva ad identificare il molestatorein J.O., 28enne di origini gambiane, accertando la condotta persecutoria perpetrata nei confronti della vittima.

Si era reso responsabile di reiterate molestie nei confronti della ragazza, guardando ossessivamente lei e la sorella minore in moltissime circostanze, mentre si trovavano sull’autobus per andare a scuola, seguendo la sorella mentre andava a scuola ed offrendole dolciumi, cercando di parlare costantemente con la ragazza oggetto delle sue “attenzioni”. Nonostante i suoi continui rifiuti, J.O. riuscito a procurarsi il numero di telefono,contattava la ragazza ripetutamente anche sui social network, cercando di avvicinarla insistentemente con atteggiamento insolente e molesto.

Tutto questo aveva provocato nella giovane vittima uno stato d’ansia ed un timore per la propria incolumità tanto da costringerla a non utilizzare più il pullman per andare a scuola e, a rientrare precipitosamente in casa ogni volta che lo incontrava.

A seguito dell’esito delle indagini, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme richiedeva nei confronti del 28enne un’ idonea misura cautelare che il GIP, dr.ssa Sonni, emetteva nel mese di luglio di quest’anno, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare personale con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e dai familiari, con la prescrizione di mantenere la distanza di almeno 200 metri nell’eventualità di incontro occasionale, e di non comunicare con qualsiasi mezzo con la parte offesa.

J.O. si rendeva irreperibile, ma a seguito di ricerche attivate dal Commissariato di P.S. lametino, veniva rintracciato a fine ottobre da personale del Commissariato di P.S. di Alghero e sottoposto alla suddetta misura cautelare.