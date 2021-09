Considerato il continuo atteggiamento di indifferenza da parte dell’azienda, alle innumerevoli richieste mosse da questa O.S, atte a discutere e promuovere rettifiche e/o cambiamenti sostanziali, necessari alla riorganizzazione e, pianificazione del lavoro, ossia alla tutela dei lavoratori M.C.T: Oggi siamo costretti ad agire, nel rispetto delle leggi vigenti, manifestando, per la tutela dei diritti degli stessi. Pertanto la mancata volontà nel voler porre rimedio alle lacune sulla organizzazione del lavoro, che porta inevitabilmente ad una serie di deficit gravi, tra cui la pessima qualità della vita lavorativa che a sua volta incide negativamente sullo stato psico-fisico dei dipendenti, il dover sopportare la scorretta politica di acquiescenza dei nostri sindacati competitor nei confronti dell’azienda, evidenziata anche nelle proposte irrispettose da attuare nei prossimi integrativi, la mancata elezione democratica, della R.S.U, cestinata per ben venti anni, solo ed esclusivamente per togliere voce ai lavoratori, favorendo interessi di segreteria sindacale, senza scordare, le continue discriminazioni sulla pianificazione del lavoro, a favore di pochi. Porta questa OS, nel rispetto della normativa vigente in materia, a proclamare una giornata di sciopero, invitando tutti i lavoratori, nonché parte lesa di quanto propinato negli anni, ad astenersi da tutte le attività lavorative manifestando ad una prima giornata di sciopero di 24 ore a partire dalle ore 01:00 del giorno 11 ottobre 2021, fino alle 01:00 del 12 ottobre 2021.