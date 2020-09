Di seguito il post del sindaco di Oppido Mamertina Bruno Barillaro

“Carissimi,

poco fa ho avuto un ulteriore colloquio con il Direttore generale del Dipartimento “Tutela e salute” di Catanzaro, il Dott. Antonino Belcastro, il quale, mi ha assicurato che si sta lavorando per la revoca della zona rossa nella frazione di Messignadi e che avverrà nella giornata odierna.

Fino a quando non verrà comunicata l’ufficialità della revoca che avrà, come riferito dallo stesso Direttore, decorrenza immediata, si invita la cittadinanza ad avere ancora un pó di pazienza ed a rispettare rigorosamente le disposizioni contenute nell’ordinanza regionale”.