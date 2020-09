Tutti i tamponi processati nella frazione di Messignadi sono stati processati e non ci sono casi di positività. Di seguito il comunicato del sindaco Bruno Barillaro:

“HO RICEVUTO COMUNICAZIONE DALL’ASP CHE TUTTI I TAMPONI EFFETTUATI NELLA FRAZIONE DI MESSIGNADI E IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SONO STATI PROCESSATI. NON CI SONO NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-19.

È STATO RIPETUTO IL TAMPONE AD UNA PERSONA GIÀ RISULTATA POSITIVA E L’ESITO DELLO STESSO È NEGATIVO, COME NEGATIVO È IL RISULTATO DEI TAMPONI RIPETUTI ALL’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI DETTA PERSONA.

PER UNA QUESTIONE DI MAGGIORE SICUREZZA E SCRUPOLO, IN ATTO SI STANNO PROCESSANDO NUOVI TAMPONI RELATIVI A DIVERSE PERSONE GIÀ RISULTATE NEGATIVE.

IL MIO APPELLO È SEMPRE LO STESSO: DOBBIAMO CONTINUARE A RISPETTARE LE REGOLE ATTE A CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS.

CI VOGLIONO IMPEGNO E SACRIFICIO MA, CON TUTTO L’OTTIMISMO ORIGINATO DALL’ESITO DI MIGLIAIA DI TAMPONI PROCESSATI, MI SENTO DI DIRE CHE NE USCIREMO A TESTA ALTA. GRAZIE DAVVERO A TUTTI”