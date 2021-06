Operazione “Spes contra spem”. Cento Maria non è agli arresti domiciliari ma semplice indagata a piede libero

Alla c.a. del Dr. Luigi LONGO

Avuto riguardo al comunicato già apparso sulla Vs. testata giornalistica nell’ambito dell’operazione “spes contra spem”, prego volere offrire la massima diffusione dopo avere rettificato la notizia sulla posizione dell’indagata Cento Maria.

Erroneamente è stato riportato che la stessa fosse stata attinta da ordinanza custodiale e posta agli arresti domiciliari.

Vale considerare, invece, che la mia assistita,

risponde, a piede libero, per supposto reato estorsivo non aggravato dall’art. 7, L. 203/91.

Se ne assicuri la massima diffisione, avendo determinato la pubblicazione dell’articolo grande imbarazzo alla signora Maria Cento.

Nel ringraziare porgo i migliori saluti.

Avv. Domenico Bellocco