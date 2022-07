L’ex calciatore Francesco “Ciccio” Cozza tra gli indagati nell’operazione Planning, che ha portato a 12 arresti per presunte cointeressenze tra imprenditori e clan a Reggio Calabria. Cozza, assieme ad altri indagati avrebbe “costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, auto-riciclaggio, reimpiego”.

Attualmente Cozza è l’allenatore del San Luca, squadre di calcio militante in Serie D.

Lo scopo sarebbe stato quello di garantire ad alcuni dei principali indagati “di governare e gestire i rapporti giuridici, quelli economici ed i flussi finanziari, conseguenti ai rapporti avviati e a quelli da sviluppare in futuro dalla Business Group S.p.a. e dal gruppo di imprese da questa gemmate o a questa collegate”.