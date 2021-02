Apprezziamo – e ringraziamo per il lavoro svolto – la magistratura di

Reggio Calabria che ancora una volta scoperchia una situazione di

degrado sociale e di malaffare, relativa alle estorsioni nei confronti

di imprenditori che cercano, con la schiena dritta, di fare Impresa in

un contesto difficile come quello di Reggio Calabria.

Continua l’azione certosina di liberazione che deve indurre ad un

forte impegno civile,

della procura di Reggio Calabria. Un’azione di contrasto alla

criminalità che permette di allentare la morsa asfissiante del cancro

di questa città.

Non dobbiamo abituarci

alla cultura della rassegnazione, piuttosto rivolgiamo la nostra

solidarietà a chiunque voglia fare impresa in riva allo Stretto, e

agli imprenditori onesti, che cercano di resistere creando occupazione

e smuovendo un sano indotto contrastando con dignità, chi

esplicitamente blocca lo sviluppo e il futuro della nostra comunità.