La procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ritenuto gli elementi risultanti dalle indagini svolte nell’ambito dell’operazione denominata Faust non idonei a sostenere in giudizio l’accusa nei confronti di Francesco Ieraci e Giuseppe Mallamace. I due Polistenesi erano stati arrestati in gennaio per associazione mafiosa, per avere fatto parte della ndrina di Polistena. Insieme a loro sono state coinvolte numerose persone della piana di Gioia Tauro. Ieraci e Mallamace dopo 17 giorni di carcere avevano riottenuto la libertà con ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame Reggino su istanza avanzata dagli avvocati di fiducia Guido Contestabile e Federica Bellamena. Si conclude così la vicenda giudiziaria dei due indagati, con il riconoscimento della loro estraneità agli addebiti.