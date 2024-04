Con provvedimento comunicato quest’oggi, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Gaetano Palaia, cl. 91.

Il Riesame ha accolto l’appello proposto dal difensore del signor Palaia (Avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma, con la collaborazione dell’Avv. Antonio Papalia del Foro di Palmi) avverso l’ordinanza con la quale il GUP di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura.

L’imputato era stato tratto in arresto nel dicembre del 2022, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata Blu Notte, che aveva interessato l’area di Rosarno, Laureana di Borrello e Giffone.

Il Tribunale, che aveva già escluso l’appartenenza ad una associazione dedita, secondo la prospettazione accusatoria, al narcotraffico, ha ritenuto affievolite le esigenze cautelari sul residuo capo d’imputazione in materia di stupefacenti.