Il Sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso esprime soddisfazione per l’operazione “Alto Impatto” e ringrazia il Prefetto di Cosenza, la dottoressa Vittoria Ciaramella, e i comandanti di tutte le forze di polizia per la costante presenza sul territorio”.

Il territorio di Cassano nelle scorse ore è finito per l’ennesima volta sotto la lente di “Alto impatto”. “L’operazione interforze – appunto – “ad alto impatto” di controllo straordinario del territorio – ha esordito il sindaco Giovanni Papasso – serve a dare un segnale forte di tutela della nostra comunità spesso presa di mira dal malaffare. I servizi disposti dal Prefetto Vittoria Ciaramella e predisposti in sede di tavolo tecnico dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Colonnello Giuseppe Dell’Anna – aggiunge il primo cittadino – sono una importante misura di controllo del territorio che serve come deterrente sia per la criminalità organizzata che per quella non organizzata. Questo lavoro, soprattutto, è simbolo di una sinergia intensa e proficua tra istituzioni e forze dell’ordine, nell’impegno costante e quotidiano finalizzato a combattere le manifestazioni della criminalità e nel portare alla luce le zone d’ombra del malaffare”.

“La fiducia nella Prefettura, nella Magistratura e nelle Forza dell’ordine è massima. Motivo per cui – conclude Papasso – il mio plauso va al Prefetto, alla Questura di Cosenza,, al Commissariato di Polizia di Castrovillari, al Reparto Prevenzione Crimine Calabria, alla Polizia Scientifica, all’Arma Carabinieri e alla Compagnia di Cassano, alla Guardia di Finanza e al Gruppo di Sibari e alla Polizia Locale del nostro Comune. Insieme possiamo fare tanto per combattere il malaffare e, soprattutto, essere da esempio per le future generazioni”.