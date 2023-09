Raggiungere il massimo dell’armonia è possibile alle Terme di Galatro grazie all’unione tra Yoga

e Terme. La mente è un potente strumento in grado di aiutarci a raggiungere il benessere

psicofisico.

Le esperienze dello yoga vengono utilizzate da millenni per ritrovare l’equilibrio, la pace dei

sensi e la salute, sia fisica che mentale.

VENERDI 15 SETTEMBRE ALLE ORE 18 nella nostra struttura termale “Fonti S.Elia” si inaugura

l’OPEN DAY “Yoga Experience meditazione e tecniche di respirazione con la Yoga Teacher

Mary Costa.

Attraverso le esperienze di yoga infatti impariamo a percepire il corpo e la mente come una

cosa sola. Concentrandoci sul respiro e sul movimento del corpo veicoliamo l’attenzione verso

l’ascolto delle sensazioni che proviamo, per entrare in sintonia con il momento presente.

L’iniziativa, comunica Mimmo Lione Amministratore Unico della Società, rientra tra gli eventi

previsti nella campagna 2023-2024 di “Prevenzione E’ Salute”, offre la possibilità di trascorrere

momenti unici di benessere, nel contesto naturale e suggestivo delle Terme di Galatro, ideale

per chi vuole dedicare tempo alla ricerca della consapevolezza e l’armonia interiore.

La presenza dell’acqua termale favorirà la pratica yoga a bordo piscina che consentirà di

raggiungere il massimo dell’armonia grazie all’unione tra #yoga e #terme.

Tantissimi sono i benefici dello Yoga: aumenta i livelli di serotonina e abbassa i livelli di

adrenalina, aiuta a combattere l’osteoporosi, aumenta la flessibilità e il tono muscolare e

l’equilibrio interiore, aumenta la concentrazione ottimizzando le funzioni cerebrali, aiuta a

gestire e a combattere l’ansia e lo stress, aumenta la capacità polmonare, rafforza il sistema

immunitario.