L’agente di Polizia Giuseppe Sortino, il viceispettore che ieri pomeriggio dopo un inseguimento e poi sfociata in una lite a Crotone, ha ucciso il 44enne, Francesco Chimirri, dopo avere assistito ad un incidente stradale provocato dalla vittima poi fuggita. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia.

Secondo una prima ricostruzione, spiega in una nota stampa il procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia, “traggono origine da un lieve sinistro stradale tra due autovetture, in seguito al quale il vice-ispettore della Polizia di Stato Sortino Giuseppe, presente all’evento, avrebbe deciso di chiarire l’accaduto, raggiungendo i soggetti coinvolti, nelle vicinanze del luogo dell’incidente in località Lampanaro, e qualificandosi. Secondo la ricostruzione, dunque, i due occupanti della vettura avrebbero aggredito brutalmente Sortino, aiutati anche da altri soggetti sopraggiunti sul posto. Poi, durante la colluttazione, è stato esploso un colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto e ferito mortalmente Chimirri”.

Sempre secondo quanto ricostruito, il figlio di Chimirri, raccolta l’arma di Sortino caduta a terra dopo la colluttazione, avrebbe provato a sparare contro il poliziotto che era per terra senza riuscirci. “Allo stato sono in corso accertamenti a carico di tutti i soggetti coinvolti: per ricostruire puntualmente le circostanze dello sparo che ha ucciso Chimirri si è proceduto all’iscrizione di Sortino nel registro degli indagati”.