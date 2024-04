Di GiLar

Un uomo senza vita è stato ritrovato questa mattina nella zona montana in località Prateria a San Pietro di Caridà. Secondo alcune indiscrezioni il nome della vittima è Domenico Oppedisano di 24 anni, operaio di Monsoreto. Sembra che il giovane sia stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (forse con una pistola), mentre si trovava all’interno della sua automobile, dove lì è stato rivenuto questa mattina. L’uomo si stava recando al lavoro ed è stato ucciso in una zona di campagna e sarebbe stato affiancato da un mezzo dal quale sono partiti i colpi di pistola che lo hanno ucciso, dopodiché la sua auto ha poi sbandato finendo in una scarpata. Oppedisano è stato soccorso ma è morto durante il trasporto verso l’ospedale di Polistena.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e il magistrato di turno della Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti per ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’omicidi, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Si apprende, dalle prime informazioni, che la vittima fosse incensurata e non avrebbe frequentazioni con la criminalità mafiosa.

In Aggiornamento…