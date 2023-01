L’omicidio alla pompa di benzina a Gioia Tauro nel rione marina di Massimo Lo Prete, un vero rompicapo per l’antimafia di Reggio Calabria. Lo Prete era uscito da poco dal carcere per traffico di droga, considerarto dagli inquirenti vicino alla cosca dei Molè, un tempo alleati dei Piromalli. La vittima gestiva un’attività di autonoleggio. Gli uomini dell’antimafia stanno passando al setaccio le telecamere della zona per individuare i responsabili. A Gioia Tauro l’ultimo omicidio di Ndrangheta è stato nel 2013.