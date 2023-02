Resta in carcere Tiziana Mirabelli, la donna di 47 anni che ha ucciso a coltellate Rocco Gioffrè di 76 anni e per il quale ha confessato l’omicidio a Cosenza.

Tiziana Mirabelli è difesa dal legale di fiducia l’avvocato Cristian Cristiano e rispondendo alle domande ha confermato la versione resa ai carabinieri, ovvero che ha inferto diverse coltellate a Gioffrè dopo essere stata aggredita.

Intanto, dall’autopsia svoltasi ieri nel tardo pomeriggio è risultato che Rocco Gioffrè è stato ucciso con 37 coltellate, alcune di punta altre di taglio, il cui cadavere è stato trovato domenica 19 febbraio nell’abitazione di via Montegrappa. L’uomo è stato raggiunto dai fendenti che hanno colpito torace, addome, spalle e nuca.